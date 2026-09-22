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Воронежские новости

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Воронежская область отразила атаку 28 беспилотников

Воронежская область отразила атаку 28 беспилотников

Над Воронежем и 14 районами уничтожили 28 беспилотников, пострадавших нет, поврежден только дачный дом.

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