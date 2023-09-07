ЦБ разрешил банкам продажу наличной валюты населению, но продлил ограничение на снятие наличной валюты со счетов

Центробанк снял все ограничения на продажу наличной валюты населению. В частности, теперь банки могут продавать доллары и евро, которые поступили в их кассы и до 9 апреля 2022 года.
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