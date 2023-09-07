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ЦБ разрешил банкам продажу наличной валюты населению, но продлил ограничение на снятие наличной валюты со счетов

ЦБ разрешил банкам продажу наличной валюты населению, но продлил ограничение на снятие наличной валюты со счетов

Центробанк снял все ограничения на продажу наличной валюты населению. В частности, теперь банки могут продавать доллары и евро, которые поступили в их кассы и до 9 апреля 2022 года.

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