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Джон Изнер: «Опелка – более молодая и намного более волосатая версия меня»

Джон Изнер прокомментировал финал турнира в Хьюстоне против Рейлли Опелки. Изнер уступает 1:4 в личных встречах, а из 15 проведенных ими сетов только два не закончились тай-брейком.

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