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В России допустили применение новой тактики по ударам в Одессе

В России допустили применение новой тактики по ударам в Одессе

При ударах по Одессе используется новая тактика, допустил Telegram-канал «Военный Осведомитель». «Есть ощущение, что у нас наконец-то догадались о том, что эффективнее наносить массированные удары по объектам в одной области / городе одновременно, а не распылять средства поражения по всей территории Украины», — говорится в публикации.

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