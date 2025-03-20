В России допустили применение новой тактики по ударам в Одессе

При ударах по Одессе используется новая тактика, допустил Telegram-канал «Военный Осведомитель». «Есть ощущение, что у нас наконец-то догадались о том, что эффективнее наносить массированные удары по объектам в одной области / городе одновременно, а не распылять средства поражения по всей территории Украины», — говорится в публикации.