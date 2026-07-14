Столичная спортсменка завоевала бронзу первенства России по лeгкой атлетике

Фото: mos.ru Воспитанница московской комплексной спортивной школы олимпийского резерва «Восток» София Ваялева завоевала бронзовую медаль на первенстве России по легкой атлетике среди спортсменов до 23 лет, которое прошло в Смоленске.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии