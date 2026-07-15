В Северном районе прошёл обход территории на Новодачной улице

13 июля глава управы района Северный Екатерина Потапенко совместно с главой муниципального округа Натальей Шах, сотрудниками управы и ГБУ «Жилищник района Северный», а также активными жителями провела плановый обход территории по улице Новодачной .
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