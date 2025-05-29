Huntportal.ru
ОхотаОружиеВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Huntportal.ru

27 подписчиков

Свежие комментарии

Спинка кабана в пиве

Спинка кабана в пиве

Для приготовления 2,5 кг спины кабанчика-прошлогодка потребуется – 0,5 литра пива, 400 г шампиньонов, 5–6 зубчиков чеснока, соль и чёрный свежемолотый перец по вкусу, столовая ложка с горкой сахара, 2–3 крупные луковицы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх