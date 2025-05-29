Спинка кабана в пиве

Для приготовления 2,5 кг спины кабанчика-прошлогодка потребуется – 0,5 литра пива, 400 г шампиньонов, 5–6 зубчиков чеснока, соль и чёрный свежемолотый перец по вкусу, столовая ложка с горкой сахара, 2–3 крупные луковицы.
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