Что такое российский электромобиль «Атом», который будут собирать на «Москвиче»? «За рулем» провел первый тест «Атома»

Главный редактор «За рулем» Максим Кадаков протестировал будущий российский электромобиль «Атом». Точнее, тестировался гибрид — «мул»: на платформу «Атома» с тяговой батареей, электромотором и подвеской установили кузов оз Geely Geometry E.
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