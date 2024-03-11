Рублев о планах после вылета из Индиан-Уэллс: «Сделаю мини-паузу, потому что выходных не было с Роттердама»

В третьем круге он проиграл Иржи Лехечке – 4:6, 4:6. – Все очень быстро произошло. Он отыграл крутой матч, не было даже возможности как-то сыграть, потому что он бил все наотмашь, и в итоге из пяти мячей четыре попадал, и этого хватало.
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