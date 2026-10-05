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Царьград

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Алексей Торопченко пропустит 6 недель из-за травмы в НХЛ

Алексей Торопченко пропустит 6 недель из-за травмы в НХЛ

Русский нападающий «Сент-Луис Блюз» Алексей Торопченко выбыл из строя на минимум шесть недель после травмы, полученной в матче против «Даллас Старз».

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