В Германии усомнились в обещаниях Трампа

В обещаниях нового президента США Дональда Трампа, о введении более высоких тарифов на импорт многих европейских товаров, усомнился эксперт по внешней политике партии ХДС Норберт Рёттген, 18 января пишет немецкая газета Rheinische Post.
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