В очередной раз нам, сирым и убогим жителям варварского края, рассказали, что Россия и Украина "готовы к переговорам".
В очередной раз нам, сирым и убогим жителям варварского края, рассказали, что Россия и Украина "готовы к переговорам"
Комментарии
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Silver Kont
Так черножопых давно пора депортировать, лишить незаконно выданных паспортов, лишить выплат всех видов и ввести визовый режим... Чинуш, причастных к раздаче гражданства РФ бесхвостым ишакам и их выблядкам, отправить на "стройки народного хозяйства", лет этак на десять, с конфискацией непосильно нажитого в должностном кресле на ниве коррупции... Уродов, которым нужны бесхвостые черножопые "списеалисы", вменить налог за каждого принятого в размере 500 тыс. рублей ежегодно, за привлечение незаконно находящегося на территории РФ - 3 млн. рублей...
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3 час.
ВТ
Василий Топчий
Всё дело в том, как говорил мой командир полка, что не моё, а твоё личное дело лежит у меня на столе. Они у власти, а не мы
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3 час.
вячеслав рюмин
Токаева спасли наши миротворцы и вот опять в Астане забздели, что им предъявят такие же санкции. Закрыть на хрен границу, ничего не поставлять и не пропускать оттуда. Пусть пиндосы раскошелятся и там будет также как же у хохлов. А когда созреют- оставить им Алма-Ату и пусть там по степи гоняют кто еще там остался. Наша металлургия, месторождения, Байконур не должны оставаться у продажных тейпов.
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40 мин.
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