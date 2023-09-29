Закон и Порядок
Геополитика и РоссияКартина дняПРАВИЛА САЙТА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Закон и Порядок

135 689 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай
    Кизяки - их топливо!"Никаких ударов в...
  • Владимир Алтайцев
    Сюсюканье  с Казахстаном  ни к чему  хорошему не ведёт, и не приведёт.Токаев  наглеет  всё сильней."Никаких ударов в...
  • Александр Рожков
    Стереть в порошок суку. И порошок отдать диаспоре.......Всякий случай «за...

В очередной раз нам, сирым и убогим жителям варварского края, рассказали, что Россия и Украина "готовы к переговорам"

В очередной раз нам, сирым и убогим жителям варварского края, рассказали, что Россия и Украина "готовы к переговорам"

В очередной раз нам, сирым и убогим жителям варварского края, рассказали, что Россия и Украина "готовы к переговорам".

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Silver Kont
Так черножопых давно пора депортировать, лишить незаконно выданных паспортов, лишить выплат всех видов и ввести визовый режим... Чинуш, причастных к раздаче гражданства РФ бесхвостым ишакам и их выблядкам, отправить на &quot;стройки народного хозяйства&quot;, лет этак на десять, с конфискацией непосильно нажитого  в должностном кресле на ниве коррупции... Уродов, которым нужны бесхвостые черножопые &quot;списеалисы&quot;, вменить налог за каждого  принятого в размере 500 тыс. рублей ежегодно, за привлечение незаконно находящегося на территории РФ - 3 млн. рублей...
Ответить
3 час.
ВТ
Василий Топчий
Всё дело в том, как говорил мой командир полка, что не моё, а твоё личное дело лежит у меня на столе. Они у власти, а не мы
Ответить
3 час.
вячеслав рюмин
Токаева спасли наши миротворцы и вот опять в Астане забздели, что им предъявят такие же санкции. Закрыть на хрен границу, ничего не поставлять и не пропускать оттуда. Пусть пиндосы раскошелятся и там будет также как же у хохлов. А когда созреют- оставить им Алма-Ату и пусть там по степи гоняют кто еще там остался. Наша металлургия, месторождения, Байконур не должны оставаться у продажных тейпов.
Ответить
40 мин.

Картина дня

наверх