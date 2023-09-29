В очередной раз нам, сирым и убогим жителям варварского края, рассказали, что Россия и Украина "готовы к переговорам".

Silver Kont Так черножопых давно пора депортировать, лишить незаконно выданных паспортов, лишить выплат всех видов и ввести визовый режим... Чинуш, причастных к раздаче гражданства РФ бесхвостым ишакам и их выблядкам, отправить на "стройки народного хозяйства", лет этак на десять, с конфискацией непосильно нажитого в должностном кресле на ниве коррупции... Уродов, которым нужны бесхвостые черножопые "списеалисы", вменить налог за каждого принятого в размере 500 тыс. рублей ежегодно, за привлечение незаконно находящегося на территории РФ - 3 млн. рублей...

ВТ Василий Топчий Всё дело в том, как говорил мой командир полка, что не моё, а твоё личное дело лежит у меня на столе. Они у власти, а не мы