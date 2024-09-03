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Кто из звезд шоу-бизнеса разевал рот под «фанеру»

Кто из звезд шоу-бизнеса разевал рот под «фанеру»

Разевать рот под фонограмму не брезговали в 1990-е ни звёзды-однодневки, ни корифеи эстрады. На Западе, уличённые в использовании «фанеры» артисты, годами потом не могли избавиться от столь позорного клейма и их карьера шла под откос.

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