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Ученые хотят просканировать место, где может находиться Ноев ковчег

Ученые хотят просканировать место, где может находиться Ноев ковчег

На востоке Турции намерены обследовать место, где, как полагают ученые, залегает Ноев ковчег.Ученые готовятся просканировать Дюрупинар – это природное геологическое образование на востоке Турции, возникшее в результате эрозии.

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