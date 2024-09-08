«Вот вернусь из отпуска — и сяду на диету». Кто из нас не уходил в гастрономический отрыв во время отдыха? Казалось бы, что случится за пару-тройку недель? Ну, прибавится килограмм-другой, потом можно их сбросить.
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