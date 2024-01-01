В Краснодаре новогодняя ночь не обошлась без стрельбы

Перекрытый проезд стал причиной инцидента.пресс-служба УМВД России по Краснодару заявила, что во время просмотра соцсетей было замечено видео, в котором на территории двора одного из жилого дома на улице 40 лет Победы произошёл конфликт.
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