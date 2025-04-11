🧑🚀 В Симферополе открыли выставку, посвященную Дню космонавтики Она появилась в КИПУ имени Февзи Якубова.
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🧑🚀 В Симферополе открыли выставку, посвященную Дню космонавтики Она появилась в КИПУ имени Февзи Якубова.