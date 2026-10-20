Большой осенний дождь, после которого на Ямале начинается настоящая зима, пройдет после 25 октября. Такой прогноз дал ненецкий этноблогер Афанасий Тэсида.
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