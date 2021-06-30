Стройкомплекс Москвы

108 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Владимир Безбадченко
    а прочие буряты пусть как бог даст.Школу с футбольны...
  • Валерий Махалов
    сколько же можно тратить бюджетные деньги на поповПроекты 30 храмов...
  • Иван Захава
    Откроют "....новый вход в зоопарк со стороны станции метро «Баррикадная»..." А что вход был раньше от какого-нибудь д...В Москве введут д...

Фестиваль Московского урбанфорума пройдет онлайн

Фестиваль Московского урбанфорума пройдет онлайн

Ежегодный фестиваль Moscow Urban FEST «Re: город. Жизнь в новой эре» пройдет в онлайн-формате в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Москве, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх