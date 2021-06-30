Фестиваль Московского урбанфорума пройдет онлайн

Ежегодный фестиваль Moscow Urban FEST «Re: город. Жизнь в новой эре» пройдет в онлайн-формате в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в Москве, сообщил руководитель Департамента градостроительной политики столицы Сергей Лёвкин.