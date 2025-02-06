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Музыкальный вечер French Jazz в старинном особняке

Музыкальный вечер French Jazz в старинном особняке

В этот вечер прозвучат песни культовых французских артистов в свежих аранжировках. Певица Полина Литвинова и джаз-бэнд À Paris исполнят хиты Эдит Пиаф, Патрисии Каас, Заз и других выдающихся артистов Слушатели перенесутся в атмосферу Парижа под струящийся вокал, бархатные звуки контрабаса, переливы клавиш и ритм кахона.

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