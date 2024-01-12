«Всё превращается в вал событий, которые уже не гарантируют сохранение поста губернатора Воробьёвым»

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Комментарии
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ИП
Игорь Петров
Сталина на них нет...
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6 час.
ВС
Валерий Соловьев
Гнать поганой метлой.
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4 час.

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