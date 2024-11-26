Экономика сданных: в России создадут единую базу госстатистики

Власти объединят разрозненные базы данных многочисленных ведомств в одну. В реформирование госстатистики в России к 2030 году планируется вложить 13,3 млрд рублей, говорится в одноименном федеральном проекте, с которым ознакомились «Известия».
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