МИД Китая опроверг информацию Украины о поставках вооружений России

Китай отверг обвинения Украины в поставках вооружений для России. На брифинге представитель Министерства иностранных дел КНР Линь Цзянь назвал заявления Киева о передаче Москве пороха и артиллерийских систем безосновательными.
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