От стюардессы до иконы стиля. Как Zivert стала певицей, почему уходила со сцены и скрывала возлюбленных

Когда в 2017-м вышел первый клип артистки на песню «Чак», казалось, что она появилась из ниоткуда. На самом деле Юлия Зиверт прошла долгий путь, прежде чем ее мечта стала реальностью, ну а после триумфа звезда едва не поплатилась здоровьем за востребованность.