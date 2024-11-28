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От стюардессы до иконы стиля. Как Zivert стала певицей, почему уходила со сцены и скрывала возлюбленных

От стюардессы до иконы стиля. Как Zivert стала певицей, почему уходила со сцены и скрывала возлюбленных

Когда в 2017-м вышел первый клип артистки на песню «Чак», казалось, что она появилась из ниоткуда. На самом деле Юлия Зиверт прошла долгий путь, прежде чем ее мечта стала реальностью, ну а после триумфа звезда едва не поплатилась здоровьем за востребованность.

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