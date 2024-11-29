Замначальника ФСИН по Башкирии арестовали на два месяца за коррупцию

Заместитель начальника Управления ФСИН обвиняется в превышении должностных полномочий. Обвиняемый отправлен уфимским судом под стражу на два месяца, об этом сообщили в Telegram-канале СУ СК России по Республике Башкортостан.
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