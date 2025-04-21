Наглый шантаж Киева провалился: Россия жестко ответила на Черном море

Судно The Bald Man (“Лысый”) стоит на якоре уже более трех лет. Оно прибыло за грузом подсолнечного масла за день до начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года, и с тех пор вместе с 28 другими иностранными судами застряло в порту Николаева, примерно в 60 километрах от линии фронта.