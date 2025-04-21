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Наглый шантаж Киева провалился: Россия жестко ответила на Черном море

Наглый шантаж Киева провалился: Россия жестко ответила на Черном море

Судно The Bald Man (“Лысый”) стоит на якоре уже более трех лет. Оно прибыло за грузом подсолнечного масла за день до начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года, и с тех пор вместе с 28 другими иностранными судами застряло в порту Николаева, примерно в 60 километрах от линии фронта.

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Комментарии
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Дмитрий Лукьянов
Это что за пидорастическая статейка от хохломразей? Кто её сюда воткнул?
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21 час.
Владимир Алтайцев
Э то  писал  некий  Михаэль Штекель, явно  не  с Украины, этот  писака  фуев  либо  немец, либо  их  Израиля  родом.
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17 час.
Владимир Алтайцев
А  кто  воткнул, так  это  явно  некая  гниль Андреева  надежда. Э то  она  только собирает  все  антироссийские  материалы. Проследите  за  ней.
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17 час.
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