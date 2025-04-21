Судно The Bald Man (“Лысый”) стоит на якоре уже более трех лет. Оно прибыло за грузом подсолнечного масла за день до начала российской спецоперации на Украине в феврале 2022 года, и с тех пор вместе с 28 другими иностранными судами застряло в порту Николаева, примерно в 60 километрах от линии фронта.
Наглый шантаж Киева провалился: Россия жестко ответила на Черном море
Комментарии
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Дмитрий Лукьянов
Это что за пидорастическая статейка от хохломразей? Кто её сюда воткнул?
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21 час.
Владимир Алтайцев
Э то писал некий Михаэль Штекель, явно не с Украины, этот писака фуев либо немец, либо их Израиля родом.
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17 час.
Владимир Алтайцев
А кто воткнул, так это явно некая гниль Андреева надежда. Э то она только собирает все антироссийские материалы. Проследите за ней.
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17 час.
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