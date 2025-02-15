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В Госдуме рассекретили прогноз Жириновского об украинском нацизме и Евросоюзе

В Госдуме рассекретили прогноз Жириновского об украинском нацизме и Евросоюзе

Нацизм на Украине всколыхнет Европу, такой прогноз делал в декабре 2017 года тогда ещё лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский.

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Комментарии
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АС
Анатолий Страшко
Назвать Жириновского одним из величайших умов современности - это слишком. Во-первых это болтун. А у болтуна 50% его трёпа сбывается. При условии если трепет очень много. Вот кто вспомнит , что предсказывал Жирик несбывшееся? Мало кто вспомнит. А сбывшееся все отмечают.  Так человек устроен. И с бабой Вангой то же было. Мало кто знает как и кого принимала баба Ванга. А она использовала метод цыган. Сначала детально узнавала про посетителя, а потом ошарашивала его знанием его проблем. Ведь многих она отказывалась принимать. И это ей тоже записывалось в копилку её необычайной &quot;гениальности&quot;. А не принимала тех о которых ничего не знала. Сейчас мошенники точно так действуют.
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22 час.
н
надежда
Не ходите и не получите. Сами претесь и платите.
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22 час.
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