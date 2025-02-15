В Госдуме рассекретили прогноз Жириновского об украинском нацизме и Евросоюзе

АС

Анатолий Страшко

Назвать Жириновского одним из величайших умов современности - это слишком. Во-первых это болтун. А у болтуна 50% его трёпа сбывается. При условии если трепет очень много. Вот кто вспомнит , что предсказывал Жирик несбывшееся? Мало кто вспомнит. А сбывшееся все отмечают. Так человек устроен. И с бабой Вангой то же было. Мало кто знает как и кого принимала баба Ванга. А она использовала метод цыган. Сначала детально узнавала про посетителя, а потом ошарашивала его знанием его проблем. Ведь многих она отказывалась принимать. И это ей тоже записывалось в копилку её необычайной "гениальности". А не принимала тех о которых ничего не знала. Сейчас мошенники точно так действуют.