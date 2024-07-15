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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Хамес – лучший игрок и ассистент Кубка Америки: 1+6 в 6 матчах

Хамес – лучший игрок и ассистент Кубка Америки: 1+6 в 6 матчах

Хамес Родригес признан лучшим игроком прошедшего в США Кубка Америки. В 6 матчах турнира на счету 33-летнего хавбека сборной Колумбии 1 гол и 6 ассистов.

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