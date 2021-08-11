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Раскрыты характеристики российской замены украинского Ан-124

Раскрыты характеристики российской замены украинского Ан-124

Российский ПАК ТА сможет перевозить истребители-перехватчики МиГ-31БМ Российский перспективый авиационный комплекс транспортной авиации (ПАК ТА), который должен заменить самолеты Ан-124 «Руслан» украинского производства, необходим для перевозки, в частности, бронетехники, созданной на платформе «Армата», самоходных артиллерийских орудий, ракетных пусковых установок, реактивных систем залпового огня, противотанковых боевых машин «Спрут-СД» и истребителей-перехватчиков МиГ-31БМ, пишет «Военно-промышленный курьер».

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