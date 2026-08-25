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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Никитин о штабе ЦСКА: «Федоров продолжит помогать с центрами и по спецбригадам большинства. Мы работали в таком формате в прошлом сезоне, будем и в этом»

Главный тренер ЦСКА Игорь Никитин рассказал, что в предстоящем сезоне штабу вновь будет помогать  Сергей Федоров .

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