Кто и как изобрел трехточечные ремни безопасности

—У г-на Болина отличный послужной список, и я думаю, что он принесет большую пользу нашей компании! 38-летний швед, высокий мужчина с залысинами, лишь осторожно пожал руку менеджеру по персоналу Volvo.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Среди автомобилистов есть поверье, что езда с низким количеством топлива в баке противопоказана машине
- За превышение скорости и выезд на встречную полосу водителя могут отправить в колонию, а машину - конфисковать в доход государства
- 19 апреля 2024 года МВД России опубликовало проект приказа по ужесточению контроля за техосмотром
Свежие комментарии