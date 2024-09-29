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Песков: упорность "оголтелых голов" стала причиной коррекции ядерной доктрины

Корректировки ядерной доктрины России стали необходимы из-за того, что "оголтелые головы" не воспринимали сигналы Москвы и продолжали свою политику, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в беседе с журналистом Павлом Зарубиным.

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