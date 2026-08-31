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Царьград

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Трамп не исключил новых ударов США по Ирану после заявлений об упадке

Трамп не исключил новых ударов США по Ирану после заявлений об упадке

ТАСС сообщает, что пять американских военно-транспортных самолетов-заправщиков находятся над нейтральными водами Персидского залива.

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