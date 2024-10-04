Оскорбившая русских актриса Ауг вернулась на центральное ТВ и сама удивлена этому

Актриса Юлия Ауг, которая известна своей критикой спецоперации на Украине и резкими антироссийскими заявлениями, отметила свое удивление по поводу трансляции на Первом канале сериала «Хор», в котором она снялась.
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