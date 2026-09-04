5 сентября — Ночь московского спорта

Фото: mos.ru/moskomsport В рамках «Ночи московского спорта» 5 сентября с 18:00 до 21:00 на площадках ведущих музеев и культурных пространств города пройдет девять тренировок с участием известных спортсменов, об этом сообщает портал Правительства Москвы.