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5 сентября — Ночь московского спорта

5 сентября — Ночь московского спорта

Фото: mos.ru/moskomsport В рамках «Ночи московского спорта» 5 сентября с 18:00 до 21:00 на площадках ведущих музеев и культурных пространств города пройдет девять тренировок с участием известных спортсменов, об этом сообщает портал Правительства Москвы.

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