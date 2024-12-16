Пьяный житель Салехарда ударил по лицу полицейского при исполнении

В Салехарде межрайонным следственным отделом следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ямало-Ненецкому автономному округу возбуждено уголовное дело в отношении 30-летнего мужчины.
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