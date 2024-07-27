💡На Южном берегу Крыма некоторые сёла остались без света Это связано с технологическим нарушением в сетях.
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💡На Южном берегу Крыма некоторые сёла остались без света Это связано с технологическим нарушением в сетях.