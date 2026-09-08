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Несекретные материалы

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«Условия хуже прежних»: в Киеве рассказали, что предложили Украине Уиткофф и Кушнер

«Условия хуже прежних»: в Киеве рассказали, что предложили Украине Уиткофф и Кушнер

Спецпредставители президента США по урегулированию конфликта на Украине Стив Уиткофф и Джаред Кушнер привезли в Киев условия мира, которые оказались значительно хуже тех, что обсуждались ранее.

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