14 мая в Пролетарском районе Тулы будет отключена подача воды

АО «Тулагорводоканал» предупредил жителей Пролетарского района Тулы об отключениях воды 14 мая. В связи с подготовкой к работе в зимних условиях Окско-Непрейковского водозабора с 8:00 до 20:00 будет прекращена подача холодной воды.