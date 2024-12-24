Российские ученые «спасли» стенки крупнейшего в мире термоядерного реактора ИТЭР: теперь они будут сделаны из вольфрама вместо бериллия

Ученые Санкт-Петербургского политехнического университета (СПбПУ) выполнили уникальные расчеты воздействия сверхгорячей плазмы в Международном термоядерном экспериментальном реакторе (ИТЭР) на его стенки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии