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Царьград

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Daily Mail: соратник Мэнсона Брюс Дэвис скончался в 83 в тюрьме

Daily Mail: соратник Мэнсона Брюс Дэвис скончался в 83 в тюрьме

Брюс Дэвис, близкий соратник Чарльза Мэнсона, умер в тюремной больнице Калифорнии в возрасте 83 лет. Он был осуждён за убийства в 1969 году.

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