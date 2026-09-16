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ФедералПресс

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Полиция Японии создаст разведдепартамент для работы по России

Полиция Японии создаст разведдепартамент для работы по России

МОСКВА, 16 сентября, ФедералПресс. Главное полицейское управление Японии планирует создать в своей структуре разведывательный департамент иностранной информации, который будет заниматься в том числе Россией.

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