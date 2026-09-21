Bessent Hails "Very Successful" China Talks As Trump-Xi Summit Puts AI, Rare Earths And Energy On The Table Treasury Secretary Scott Bessent emerged from roughly eight hours of talks with Chinese Vice Premier He Lifeng in New York on Sunday calling the meeting "very successful," with Washington and Beijing agreeing to new mechanisms covering trade and artificial intelligence just days before President Donald Trump hosts Chinese leader Xi Jinping in Washington.
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