Пэрис Хилтон, звезда «Сплетницы» Лейтон Мистер, Том Хэнкс и другие: звезды, которые потеряли дома в страшном пожаре в Калифорнии

Последствия разбушевавшейся стихии никогда не были столь масштабными фото: Shutterstock/Fotodom.ruТретий день в штате Калифорния бушуют сильнейшие пожары, которые окружили Лос-Анджелес и добрались до элитных районов, в которых находятся виллы голливудских звезд.
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