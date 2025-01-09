Пэрис Хилтон, звезда «Сплетницы» Лейтон Мистер, Том Хэнкс и другие: звезды, которые потеряли дома в страшном пожаре в Калифорнии

Последствия разбушевавшейся стихии никогда не были столь масштабными фото: Shutterstock/Fotodom.ruТретий день в штате Калифорния бушуют сильнейшие пожары, которые окружили Лос-Анджелес и добрались до элитных районов, в которых находятся виллы голливудских звезд.