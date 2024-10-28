В США оценили степень влияния и авторитета Путина в мире

Саммит БРИКС в Казани указал на возросшие авторитет и влияние президента России Владимира Путина на мировой арене, заявил директор Института ядерных исследований Американского университета в Вашингтоне, профессор Питер Кузник.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии