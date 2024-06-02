Клубничный пирог-крем тает во рту: делается без замеса теста, а по вкусу получается практически торт

Ягодные пироги часто получаются пересушенными, но наш вариант приятное исключение из правил. Клубничный десерт делается без лишних хлопот с замесом теста и получается настолько нежным, что просто тает во рту.
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