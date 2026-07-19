Российские школьники завоевали четыре золота на Международной олимпиаде по химии

РЕН ТВ Блестяще завершилась для российских школьников Международная олимпиада по химии. Россияне завоевали четыре золотые медали, а один из участников стал абсолютным победителем, набрав наибольшее количество баллов.
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