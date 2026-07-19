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Российские школьники завоевали четыре золота на Международной олимпиаде по химии

Российские школьники завоевали четыре золота на Международной олимпиаде по химии

РЕН ТВ Блестяще завершилась для российских школьников Международная олимпиада по химии. Россияне завоевали четыре золотые медали, а один из участников стал абсолютным победителем, набрав наибольшее количество баллов.

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