Глава РСМД Тимофеев: РФ не будет вести переговоры, пока США поддерживают Украину

Россия не будет вести переговоры с США до тех пор, пока Вашингтон оказывает поддержку Киеву. Об этом РИА Новости заявил генеральный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев.
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