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Рогов назвал людоедской выходкой попытку Украины атаковать Крымский мост

Рогов назвал людоедской выходкой попытку Украины атаковать Крымский мост

Украина, попытавшаяся атаковать Крымский мост, совершила по-настоящему «людоедскую выходку». Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

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