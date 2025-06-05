Рогов назвал людоедской выходкой попытку Украины атаковать Крымский мост

Украина, попытавшаяся атаковать Крымский мост, совершила по-настоящему «людоедскую выходку». Об этом РИА «Новости» заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.
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