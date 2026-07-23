В США зафиксировали рекордное за 35 лет число заболевших корью

Число заболевших корью за неполный 2026 год достигло рекордного максимума за последние 35 лет, превысив 2 290 случаев, сообщает газета The Washington Post со ссылкой на трекер заболеваемости корью в США американского Университета Джонса Хопкинса.
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